​Юбилей Карреры. «Спартак» не вылетел из Кубка России

Чемпион поздравил Карреру с пятидесятым матчем у руля «Спартака» победой, а «Соккер.ру» вспоминает яркие футбольные победы и поражения успешного наставника.

Первая игра. «Спартак» - «Крылья Советов» - 1:0

АЕК выбил «Спартак» из Лиги Европы, чем изменил историю. А Федун, хочется верить, отправил киприотам подарок после завоевания чемпионства. Ведь вряд ли на багаже Аленичева и Титова удалось бы выиграть. Но они ушли, а временно заступил 8 августа 2016 года бывший помощник Конте и новый на тот момент помощник главного тренера «Спартака». И Каррера в итоге подправил не только тактику, но и на настрой повлиял. Но в первом матче его никто не знал, а команда сыграла средне. Хорошо для итальянца, что Ещенко вымучил гол в ворота аутсайдера после перерыва. Повезло «Спартаку», что «Крылья Советов» не сыграли на выезде так, как потом дома.

Дебют главным. «Спартак» - «Краснодар» - 2:0

Благодаря плохому сопротивлению «быков» в Москве счет 2:0 в этом году стал традиционным. А ведь раньше «Спартаку» приходилось стараться сильнее, чтобы обыграть «Краснодар» в Москве - были два матча по 3:2, и даже поражение 1:3. Но пришел Каррера, его быстро официально назначили главным, команда продолжила побеждать. «Красно-белые» в прошлом году забили дважды и поняли, что могут обыгрывать прямых конкурентов в борьбе за высокие места. Впрочем, и тогда, и сейчас «Краснодар» был не в лучшей форме.

Судья Иванов. «Зенит» - «Спартак» - 4:2

Конечно, в этом матче скандал задавил зрелище, ведь дело не в двух пенальти имени Ещенко в ворота «Спартака» - они по делу назначены, а в желании судьи Иванова не замечать некоторые фолы игроков «Зенита» и особенно нарушение правил Кришито при счете 3:2 в пользу хозяев. Но ведь матч получился ярким и результативным! Правда, счет мог стать ничейным после удаления, а так «Спартак» проиграл второй матч подряд, ведь «Уфа» за тур до этого победила в Москве в один мяч. «Зенит» - нелюбимый соперник Карреры.

Переломное дерби. «Спартак» - ЦСКА – 3:1

Поскольку после выезда в Санкт-Петербург «Спартак» одержал две минимальные победы – по 1:0 над крепкими «Ростовом» и «Уралом», то пришли в себя до дерби. Но не гарантировали победу в сложном матче с ЦСКА. Вот только в тот вечер Каррера взял слово – Слуцкого наставник «Спартака» переиграл четко. В том матче не только Зе Луиш сыграл чемпионский матч, но и многие в составе «красно-белых». Помнится, голов могли увидеть и больше, но сыграли 3:1 – «Спартак» получил порцию уверенности.

Первый погром. «Крылья Советов» - «Спартак» - 4:0

Массимо до выезда в Самару проигрывал не только в Санкт-Петербурге, но разница в четыре мяча многих удивила. Молло заработал приглашение в «Зенит», судья матча Левников быстро назначил пенальти, по поводу которого спорили, но результат не изменить - «Спартак» удалось сломать. «Крылья Советов» в итоге вылетели, но хотя бы в тот вечер порадовали самарских фанатов футбола – побили лидера 4:0. Каррера такие выезды не любит, влиять на свою команду не может. Позже похожие игры пережили в Ростове-на-Дону и Туле. Было два погрома по 3:0, хотя второй матч – похмельный, в ранге чемпиона.

Удивительный успех. «Спартак» - «Зенит» - 2:1

На данный момент у Карреры одна победа над «Зенитом», но важная. Домашний успех против команды, которая с Луческу играла не лучшим образом, но претендовала на первую двойку и место в Лиге чемпионов, помог «Спартаку» набрать пункты, которые выручили в таблице, подтолкнули к титулу в концовке сезона. Массимо подготовил команду неплохо, и хотя Дзюба по привычке забил «Спартаку», его гол не отменил победу хозяев. Вернувшийся в клуб Самедов пригодился, забил один из «чемпионских голов».

Формула Васина-Зобнина. ЦСКА – «Спартак» - 1:2

Армейцы начали с Ганчаренко отлично. Но потом в решающем для двух команд матче против «Спартака» проиграли. Вполне могли набегать на ничью, но Васин замешкался, а Зобнин его обокрал. В результате Каррера понял, что его команда будет чемпионом, ведь осталось всего ничего. «Спартак» был той весной собранным, и тут влияние Массимо прямое – не нервничал, не комментировал судейство в прошлом сезоне, идеально использовал Фернандо, Глушакова и Зобнина в центре – все у будущих чемпионов получалось.

Чемпионская игра. «Спартак» - «Терек» - 3:0

После матча болельщики ломились на поле – многие ждали победу шестнадцать лет. Но ведь дождались, причем неожиданно, благодаря случайному назначению тренера без опыта. Но итальянец Каррера титул заслужил и в тот день, праздновал вместе со всеми. Вряд ли пил после «миллеровскую воду» Глушакова – Денис танцевал на автомобиле и праздновал вместе с фанатами, а «Спартак» на саму игру против «Терека» настроил правильно. Дубль Глушакова, гол Промеса – часть истории, как и сложные победы над «Томью» и «Амкаром» до этого.

Скандальный трофей. «Спартак» - «Локомотив» - 2:1

Новый сезон Каррера начал с победы, чтобы затем проиграть три раза – «Зениту», ЦСКА и «Локомотиву», то есть прямым конкурентам в чемпионате. Но тогда в статусе чемпиона при посильной помощи Безбородова, который не смог отсудить без вопросов, Массимо победил в Суперкубке и завоевал второй трофей в России. Пусть в дополнительное время, пусть положились на Луиса Адриано, который на сотой минуте поединка мог уже быть за пределами поля после удаления, но ведь выиграли.

Влет на «Крестовском». «Зенит» - «Спартак» 5:1

«Зенит» в этот раз в Санкт-Петербурге разбил «Спартак» без вопросов. Чистая победа фаворита нового сезона озадачила Карреру, ведь «красно-белые» после плохого второго тайма против «Динамо», хоть и не переиграли «Уфу», одолели дома «Краснодар». Так что рассчитывали на равный бой в Санкт-Петербурге, а получили удивительный первый матч на «Крестовском». До перерыва благодаря Кокорину и Ерохину «Зенит» повел 2:0, а счет второго тайма – 3:1, означал одну из самых болезненных осечек Массимо. Он уступил по делу.

Качельное дерби. «Спартак» - «Локомотив» - 3:4

Один из самых ярких матчей года, созданный по вине «Спартака». «Локомотив», конечно, тоже молодцом, но поскольку в дерби сначала был счет 2:0 и чемпион мог спокойно выиграть – виноваты подопечные Карреры и сам тренер. Не получалось у Массимо на старте сезона, хотя предлагали каждому сопернику борьбу и созданные моменты. Но оказалось, что подопечные Семина могут забить больше – не удивительно, что в результате именно железнодорожники впервые за много лет на первом месте. Они не сдались в игре против чемпиона.

Лучший матч тренера. «Спартак» - «Севилья» - 5:1

Семнадцать лет «Спартак» в Европе не забивал больше трех мячей. Против «Ливерпуля» отбивались успешно, но атаковали так себе. А «Севилью» сломали. Испанцы рассчитывали на победу, а получили поражение 5:1. У «Спартака» явно нет проблем с забиванием голов – Каррера лишь три раза играл 0:0 в России, причем все в новом сезоне, но только в матчах, где «красно-белые» много атаковали. Впрочем, против «Севильи» взяли не количеством, а качеством – одна из лучших побед России в еврокубках.

Сенсационный Кубок. «Спартак» - «Спартак-Нальчик» - 5:2

Юбилей не испортили благодаря Мельгарехо, а потом и усталость соперника сказалась. Но сначала парагваец шикарной передачей на Луиса Адриано начал ответную голевую атаку – с трудом, но запихнули ответный гол, ведь уступали. Затем стало проще, во втором тайме Лоренцо сделал дубль – хавбек в последнее время играет здорово и может не только «джокером» быть. Хотя тут и оборону «Спартака» из Москвы можно поругать – Каррера увидел несколько опасных атак «Спартака-Нальчик» и два гола.

Но ведь победил и пошел дальше, в отличие от остальных фаворитов. В сумме получается, что Массимо выиграл 30 поединков из 50, получил 11 ничьих и всего 9 раз уступил, а разница мячей солидная – 76:50. Также помним, что «Спартак» очень давно не был чемпионом и обладателем Суперкубка России, а теперь взял два трофея. И с итальянцем впервые за долгое время вышел в четвертьфинал Кубка России. Поэтому получаем одного из самых успешных тренеров в истории клуба. А если посчитать долю побед – 60%, то лучше в новом веке со «Спартаком» никто не работал.

Каррера – символ частых побед, о которых успели забыть в именитом клубе. Впереди много испытаний, ведь пятьдесят матчей - лишь разминка, но уже обыгрывали ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар», но даже когда «Спартак-Нальчик» забил сам себе четвертый мяч – Каррера победно взмахнул кулаком. Массимо не перестал получать удовольствие от побед, поэтому и собрал их тридцать за год и пару месяцев. Теперь мечтает о Кубке России, а играть предстоит с «Крыльями Советов» - первым соперником тренера Карреры у руля «Спартака» и командой, которая нанесла ему самое крупное сухое поражение. Попробуют взять реванш, ведь отвечать на поражения и неудачи «Спартака» Каррера умеет, что отличает его от предшественников не меньше, чем трофеи.