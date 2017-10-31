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Пономарев: «Что-то случилось с ЦСКА, чувствуется безнадежность»

сегодня, 17:11

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями перед сегодняшней встречей московского клуба с «Базелем». 

«Не жду положительного результата от матча, особенно после встречи с тульским „Арсеналом“. С таким не очень сильным соперником так бездарно играть – это ужас. Не понимаю, что случилось с командой. Чувствуется безнадежность. Не знаю, за счёт чего даже ЦСКА сможет победить в Швейцарии. В матче с „Бенфикой“ москвичам сопутствовала удача, но такие игры бывают редко. Если не сложить три основных компонента — физическую подготовку, правильный настрой и отдачу на поле, то команда упадёт в пропасть.

С чем связано плохое состояние команды? Игроки чувствуют перенапряжение. Нам в своё время позволяли отдохнуть от тренировок. Нас отстраняли от мяча на пару дней. Например, просто гуляли по лесу, чтобы соскучится по мячу. Вот такой психологический тренинг очень сильно влиял на игроков. И сразу же появлялась игра. Может, тренерский штаб ЦСКА тоже изберёт такой метод. В то же время нужно очень чётко чувствовать игрока. Тренер должен быть психологом».

Сегодня бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев также поделился мыслями перед сегодняшним матчем с ЦСКА - «Базель».

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Все комментарии
Красно Синий воин
сегодня в 17:44
Пономарев, в матче с Арсеналом ЦСКА играл без Фернандеса, Вернблума и Витиньо только вышел во втором тайме!
Посмотрим какой сегодня будет состав!!!
drug01
сегодня в 17:41
Зачем спешить поднимать панику. ....
Остапчук 67
сегодня в 17:39
Значит посмотрим футбол в исполнении "Базеля".
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:31
Адекватное мнение. Волнение ветерана можно понять. ЦСКА, представляет собой переход через пропасть на доске шириной 20 см. Упадёшь, не упадёшь дело случая.
starche
сегодня в 17:25
Очень похоже на правду.
Есть медали
сегодня в 17:25
Защита кошмарит (
Don trambon
сегодня в 17:15
Видать и правда гынер зп не платит. Тошич - первый звоночек. Не удивлюсь, что скоро игроки будут отказываться продлевать контракт с клубом.
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