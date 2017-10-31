Пономарев: «Что-то случилось с ЦСКА, чувствуется безнадежность»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями перед сегодняшней встречей московского клуба с «Базелем».

«Не жду положительного результата от матча, особенно после встречи с тульским „Арсеналом“. С таким не очень сильным соперником так бездарно играть – это ужас. Не понимаю, что случилось с командой. Чувствуется безнадежность. Не знаю, за счёт чего даже ЦСКА сможет победить в Швейцарии. В матче с „Бенфикой“ москвичам сопутствовала удача, но такие игры бывают редко. Если не сложить три основных компонента — физическую подготовку, правильный настрой и отдачу на поле, то команда упадёт в пропасть.

С чем связано плохое состояние команды? Игроки чувствуют перенапряжение. Нам в своё время позволяли отдохнуть от тренировок. Нас отстраняли от мяча на пару дней. Например, просто гуляли по лесу, чтобы соскучится по мячу. Вот такой психологический тренинг очень сильно влиял на игроков. И сразу же появлялась игра. Может, тренерский штаб ЦСКА тоже изберёт такой метод. В то же время нужно очень чётко чувствовать игрока. Тренер должен быть психологом».



Сегодня бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев также поделился мыслями перед сегодняшним матчем с ЦСКА - «Базель».

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