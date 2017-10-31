Сарри: «Не надо сравнивать меня с Гвардиолой»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити», который состоится 1 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов:

«Что мне нравится в игре Гвардиолы, так это то, как он строит игру, неповторимые скорости, умное передвижение по полю. Они уже продемонстрировали свой стиль в матче с нами. Мы говорим о безусловном уровне и одном из лучших тренеров, который сделал футбол таким, каким мы его сейчас знаем.

Что бы я позаимствовал у Гвардиолы перед этой встречей? Не хотел бы, чтобы вы задавали такие вопросы. Я не провинциал. Не надо сравнивать меня с Гвардиолой. Это легендарная фигура и лучший человек в своем деле. У меня есть свои идеи, но я ничего не выиграл в сравнении с некоторыми».

Напомним, что первая встреча команд завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.

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