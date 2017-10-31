Бериссо: «Важно взять реванш у „Спартака“ и забить как можно больше мячей»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо настраивает своих подопечных на крупную победу над «Спартаком» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - реванш за разгромное поражение в Москве:

«Для нас это был очень сложный день, большой удар. Надо выиграть у „Спартака“ крупно. Мы не можем жить в прошлом, но реванш важен. Мы будем атаковать, использовать контроль мяча, брать ответственность на себя. Да, „Спартак“ хорошо действует на контратаках, но нам важно играть в свой футбол и забить как можно больше мячей. Мы играем в свою игру, нам нет разницы, с какой тактикой сыграет „Спартак“. Для нас это будет решающий матч, после которого мы будем смотреть в будущее».

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