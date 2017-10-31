Вертонген: «„Тоттенхэму“ по силам обыграть „Реал“ и без Кейна»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Напомним, что участие в игре должен принять форвард «шпор» Харри Кейн, который до недавнего времени был травмирован.

«Ничья 1:1 в Мадриде, конечно, добавила нам уверенности. „Реал“ — очень сильная команда, и она доказала это в первом матче. „Реал“ может забить в любой момент, но мы сталкиваемся с этим каждую неделю в Премьер-Лиге. Вместе с тем класс футболистов „Реала“ повыше, чем у большинства наших соперников на внутренней арене.

Не вижу причин, почему „Тоттенхэм“ не может обыграть „Реал“ даже без Кейна. Конечно, Харри — очень важный игрок нашей команды на поле и за его пределами. Но нам по силам выиграть и без него», - сказал Вертонген.

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