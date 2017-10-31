Раньери: «„Ювентус“ словно акула»

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери оценил шансы «Ювентуса» в Лиге чемпионов.



«У „Ювентуса“ есть все, чтобы дойти в Лиге чемпионов до победного конца. Однако это спорт, здесь нельзя недооценивать никакого соперника. Если туринцы закончат групповой этап вторыми, то это только потому, что в группе находится еще и „Барселона“. „Юве“ словно акула, когда они чуют кровь, то не упускают свою добычу».



Недавно вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал предстоящую встречу со «Спортингом».

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