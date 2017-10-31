Почеттино: «Роналду - это феномен, образец для подражания»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» не поскупился на комплименты в адрес нападающего мадридцев Криштиану Роналду:

«Роналду - это феномен. Он получил приз лучшему игроку мира и, честно говоря, получил его заслуженно. Помимо того, что он настоящий профессионал, он еще и образец для подражания. Он никогда не устает повторять, что весь секрет заключается в упорной работе, приложенных усилиях и заботе о себе. Каждый должен взять это на вооружение».

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