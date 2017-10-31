Почеттино: «Роналду - это феномен, образец для подражания»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» не поскупился на комплименты в адрес нападающего мадридцев Криштиану Роналду:
«Роналду - это феномен. Он получил приз лучшему игроку мира и, честно говоря, получил его заслуженно. Помимо того, что он настоящий профессионал, он еще и образец для подражания. Он никогда не устает повторять, что весь секрет заключается в упорной работе, приложенных усилиях и заботе о себе. Каждый должен взять это на вооружение».
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-Роналду-5 ЗМ( в истории нет игрока,кто выиграл 5 зм играя за 2 разных клуба,мессю привет) -Роналду -4 лч(также единственный кто выиграл 4 ЛЧ с двумя разными клубами,и подмечу,что Лео выиграл лишь 3 ЛЧ, а в 06 ему подарили этот кубок,ведь он весь финал сидел на скамейке) -Роналду 4 ЗБ..-Роналду ЧЕ, и в тройке бомбардиров своих сборных..)
Роналду -Легенда сборной,Апл,Примеры, месси кроме барси нигде ничего не достиг..) Так возрадуемся же величию Рона,и его вечного преследователя месси..)
А то,что в Ла лиге пока лишь 1 гол,это временное явление..Роналду шикарным голом принес суперкубок Испании,а месся?-0 трофеев ..А в ЛЧ у Рона уже 5 голов)
-Роналду-5 ЗМ( в истории нет игрока,кто выиграл 5 зм играя за 2 разных клуба,мессю привет) -Роналду -4 лч(также единственный кто выиграл 4 ЛЧ с двумя разными клубами,и подмечу,что Лео выиграл лишь 3 ЛЧ, а в 06 ему подарили этот кубок,ведь он весь финал сидел на скамейке) -Роналду 4 ЗБ..-Роналду ЧЕ, и в тройке бомбардиров своих сборных..)
Роналду -Легенда сборной,Апл,Примеры, месси кроме барси нигде ничего не достиг..) Так возрадуемся же величию Рона,и его вечного преследователя месси..)
А то,что в Ла лиге пока лишь 1 гол,это временное явление..Роналду шикарным голом принес суперкубок Испании,а месся?-0 трофеев ..А в ЛЧ у Рона уже 5 голов)