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Почеттино: «Роналду - это феномен, образец для подражания»

сегодня, 15:57
ТоттенхэмТоттенхэм-:-РеалРеалЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» не поскупился на комплименты в адрес нападающего мадридцев Криштиану Роналду:

«Роналду - это феномен. Он получил приз лучшему игроку мира и, честно говоря, получил его заслуженно. Помимо того, что он настоящий профессионал, он еще и образец для подражания. Он никогда не устает повторять, что весь секрет заключается в упорной работе, приложенных усилиях и заботе о себе. Каждый должен взять это на вооружение».

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Все комментарии
Сочинский
сегодня в 16:24
Хотя, получая такое бабло, можно и не дёргаться в самом начале своей карьеры(((
Сочинский
сегодня в 16:21
Вообще не болельщик Роналду, но он не может не подкупать своей философией.
И дело не в том, забивает он пачками голы или нет, дело в его отношении к футболу, он сам создал себя для футбола. Упорные тренировки и его самоотдача дают плоды и это уровень и показатель для всех. Ведь талант-это не всё, что может помочь!
Талант и работа над собой-это путь к успеху!
А после уже и можно заняться бизнесом и соответственно деньгами и никто не должен его упрекать за эти манёвры, он уже всё, всем доказал и как бы хотелось увидеть работу наших игроков, а не то, что они боготварят своих кумиров...
Валенок Кузбасса ответил -Джек Потрошитель-
сегодня в 16:15
-Джек Потрошитель-:
Тренер шпор прав,столько лет на профессиональном уровне..Просто космос!!! -Роналду-5 ЗМ( в истории нет игрока,кто выиграл 5 зм играя за 2 разных клуба,мессю привет) -Роналду -4 лч(также единственный кто выиграл 4 ЛЧ с двумя разными клубами,и подмечу,что Лео выиграл лишь 3 ЛЧ, а в 06 ему подарили этот кубок,ведь он весь финал сидел на скамейке) -Роналду 4 ЗБ..-Роналду ЧЕ, и в тройке бомбардиров своих сборных..) Роналду -Легенда сборной,Апл,Примеры, месси кроме барси нигде ничего не достиг..) Так возрадуемся же величию Рона,и его вечного преследователя месси..) А то,что в Ла лиге пока лишь 1 гол,это временное явление..Роналду шикарным голом принес суперкубок Испании,а месся?-0 трофеев ..А в ЛЧ у Рона уже 5 голов)
Хватит в каждой новости постить вранье. У Роналду 4 ЗМ, а не 5.
Валенок Кузбасса
сегодня в 16:14
Рона для меня как Жменя ,такой же толерантный
Верг
сегодня в 16:14
почеттино просто сам гей и поддерживает своего дружка
Zidane.5
сегодня в 16:13
Криштиану лучший в мире. Он уже все доказал играя в двух разных клубах. Best of the best!!!
-Джек Потрошитель-
сегодня в 16:12
Тренер шпор прав,столько лет на профессиональном уровне..Просто космос!!!

-Роналду-5 ЗМ( в истории нет игрока,кто выиграл 5 зм играя за 2 разных клуба,мессю привет) -Роналду -4 лч(также единственный кто выиграл 4 ЛЧ с двумя разными клубами,и подмечу,что Лео выиграл лишь 3 ЛЧ, а в 06 ему подарили этот кубок,ведь он весь финал сидел на скамейке) -Роналду 4 ЗБ..-Роналду ЧЕ, и в тройке бомбардиров своих сборных..)
Роналду -Легенда сборной,Апл,Примеры, месси кроме барси нигде ничего не достиг..) Так возрадуемся же величию Рона,и его вечного преследователя месси..)
А то,что в Ла лиге пока лишь 1 гол,это временное явление..Роналду шикарным голом принес суперкубок Испании,а месся?-0 трофеев ..А в ЛЧ у Рона уже 5 голов)
Evgeny Moreman
сегодня в 16:06
Феномен пока буксует без голов ,впрочем ,как и в прошлом году ,в начале сезона.
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