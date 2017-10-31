Почеттино: «Мы верим в то, что Кейн сыграет с „Реалом“»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал журналистом о том, что нападающий «шпор» Харри Кейн, получивший небольшую травму, скорее всего сможет принять участие в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом»:

«Мы действительно верим в то, что Кейн сыграет с „Реалом“. Это вполне возможно, хоть я и не хочу утверждать на 100 %, ведь у нас есть еще один день. Сегодня он с нами тренировался, но важно принять правильное решение.

Разумеется, в подобных матчах необходимо оставаться храбрыми. Иначе можно проиграть. На мой взгляд, замена одного игрока в стартовом составе не столь значительна. У нас есть команда, и она важнее отдельных футболистов. Надо сыграть свободно и насладиться игрой. Если будем бояться, то не сможем показать то, что мы умеем».

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