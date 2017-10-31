Тарханов: «И президент клуба, и я хотим, чтобы „Урал“ поборолся за Лигу Европы»

По ходу сезона «Урал» завоевывает всё больше поклонников из числа любителей российского футбола. Команда по окончании первого круга чемпионата занимает 5-е место в турнирной таблице, а наставник коллектива из Екатеринбурга Александр Тарханов рассказал об амбициозных задачах «Урала»:

«Это пока локальный успех, но такое место мы еще не занимали. И президент клуба, и я хотим, чтобы команда поборолась за Лигу Европы. Будем к этому стремиться, посмотрим, что получится.

Наша селекционная группа работает, ищем игроков на некоторые позиции, чтобы усилить команду, чтобы замена, если произойдут какие-то проблемы, была каждому футболисту».

Напомним, что в минувшем туре РФПЛ «Урал» сыграл вничью с «Амкаром».

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