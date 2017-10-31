Лапочкин: «Кучаев заслужил вторую желтую карточку в матче с „Арсеналом“»

Арбитр Сергей Лапочкин, назначенный главным судьей матча 15-го тура РФПЛ «Арсенал» - ЦСКА, объяснил свои действия по ходу поединка — в частности, решение удалить хавбека «армейцев» Константина Кучаева:

«Напряжение по ходу матча „Арсенал“ — ЦСКА ощущалось. Было чуть больше разговоров, эмоций. А что поделать? Наверное, нам, судьям, стало сейчас сложнее.

Первая карточка Кучаеву — за срыв перспективной атаки. У игрока „Арсенала“ была возможность отдать передачу и выйти один на один. Отсюда предупреждение. Жёлтая карточка — вполне адекватное наказание. Вторая карточка Кучаеву была показана после двух нарушений сразу. Он сначала сфолил на одном игроке, а затем ещё раз грубо сбил соперника. Давал жёлтую за грубость, и, мне кажется, игрок ЦСКА её заслужил по совокупности.

Я прекрасно понимал, что у Кучаева уже есть жёлтая. На вторую нужно наработать чуть больше, но здесь игрок нарушил правила сразу на двух соперниках. У меня не было сомнений по этому поводу, и никто из футболистов ЦСКА не стал спорить. Для всех это был очевидный фол на жёлтую. То, что она оказалась второй, — так в футболе бывает.

На 51-й минуте мяч попал в руку защитнику ЦСКА, находившему в своей штрафной. В этом эпизоде я доверился ассистенту.

Мне кажется, я неплохо прошёл первый круг, отсудил много игр, в том числе ключевые. В целом всё было нормально, и, считаю, в целом уровень судейства у нас не хуже, чем в любой высшей лиге».

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