Фил Невилл: «Надо уволить того, кто решил продать Матича в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл считает, что «Челси» совершил колоссальную ошибку, продав полузащитника Неманью Матича манкунианцам.

«Что случилось с „Челси“? Одно слово. Матич. Всё очень просто. В минуту решения о продаже Матича они совершили большую ошибку.

Когда видишь впереди Матича рядом с Канте, ощущаешь надежность. Того, кто принял такое решение, надо уволить. Это одно из самых бредовых решений, что я наблюдал в Премьер-Лиге. Если бы мне пришлось выбирать футболистов, которых им хотелось бы вернуть, это будет именно Матич».

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