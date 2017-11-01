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Фил Невилл: «Надо уволить того, кто решил продать Матича в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 09:05

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл считает, что «Челси» совершил колоссальную ошибку, продав полузащитника Неманью Матича манкунианцам.

«Что случилось с „Челси“? Одно слово. Матич. Всё очень просто. В минуту решения о продаже Матича они совершили большую ошибку.

Когда видишь впереди Матича рядом с Канте, ощущаешь надежность. Того, кто принял такое решение, надо уволить. Это одно из самых бредовых решений, что я наблюдал в Премьер-Лиге. Если бы мне пришлось выбирать футболистов, которых им хотелось бы вернуть, это будет именно Матич».

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 10:18
Конте действует целенаправленно. Курс на увольнение.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:15
А чего он за Челси потеет то?
VIPded
сегодня в 10:15
Абсолютно солидарен.
Медив
сегодня в 10:13
Абрамовича, штоле?
Mоnоlo
сегодня в 09:23
Я даже знаю кого.
Zayac_65
сегодня в 09:17
Это сразу было усилением конкурента..
Василий 50
сегодня в 09:08
Конте скоро будет уволен.
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