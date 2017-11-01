Фигу: «Не существует футболиста, который способен усилить „Реал“»

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о нынешнем состоянии «сливочных»:

«Не существует футболиста, который способен усилить „Реал“.

В мое время „Мадрид“ строился на покупке звездных игроков, сейчас философия изменилась. Клуб теперь рассчитывает и на собственных воспитанников, испанцев.

На посту тренера „Реала“ невозможно добиться лучшего результата, чем добился Зидан. Я доволен его работой».

В данный момент Зинедин Зидан готовит свою команду к матчу 4-го тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

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