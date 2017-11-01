Бензема - о словах Линекера: «Некоторым остается только изливать желчь»

Накануне встречи «Реала» и «Тоттенхэма» в 4-м туре Лиги чемпионов нападающий мадридцев Карим Бензема прокомментировал критические замечания Гари Линекера в свой адрес:

«Это критика со стороны бывших футболистов, которые стали журналистами. Некоторым остается только изливать желчь. Откровенно говоря, мне жаль таких людей.

Сборная Франции? Конечно же, я хочу вернуться! Ну какой футболист не мечтает сыграть на чемпионате мира? Сейчас я стараюсь показывать свою лучшую игру ради клуба, а там посмотрим. Разговоры пользы не приносят, а лишь приводят к недопониманию. Я больше не болтаю, а стараюсь стремиться к успехам и титулам».

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