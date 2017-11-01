Бензема - о словах Линекера: «Некоторым остается только изливать желчь»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Севилья (до 19)Севилья (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
00:35
«Барселона» не смогла распечатать ворота «Олимпиакоса»93
00:35
«Рома» разгромила «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов126
00:35
ЦСКА одержал выездную победу над «Базелем»319
23:35
Братья Березуцкие суммарно провели 1000 матчей за ЦСКА27
16:57
Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА, а также другие назначения на матчи 16-го тура РФПЛ50
08:55
Фигу: «Не существует футболиста, который способен усилить „Реал“»0
08:32
Куртуа: «Мы отдадим свои жизни ради победы в матче с МЮ»1
08:19
К Хэллоуину Неймар нарядился в Джокера5
07:56
Свилар: «Испытал всю гамму эмоций за 30 минут первого тайма с МЮ»1
07:30
Эмери: «Мы удовлетворены выходом в плей-офф, но работа ещё не закончена»7
07:11
Роджерс: «Очень горжусь своей командой. „Селтик“ действительно здорово сыграл»1
07:01
Хайнкес: «„Баварии“ будет тяжело претендовать на первое место в группе»0
06:46
Гурбанов: «Мы все знаем уровень „Атлетико“, но мои игроки не хотели уступать»10
06:29
Игуаин: «„Ювентус“ взял важное очко в тяжёлом выезде»6
06:16
Аллегри: «„Ювентус“ нужно как-то испугать, чтобы он показал свой лучший футбол»1
05:59
Симеоне: «Остались ли у нас шансы на выход в плей-офф, узнаем после матча с „Ромой“»5
05:32
Габи: «Сегодня Лига Европы – это д***мо. Но если мы попадём туда, то выиграем её»27
05:13
Конте: «Стабильность отличает большие клубы от остальных. Сейчас у „Челси“ её нет»1
05:03
Моуриньо: «4 победы в 4 матчах, и мы ещё не в плей-офф?»8
04:44
Вальверде: «„Барселона“ сделала шаг вперёд, но не тот, который хотелось бы»1
04:30
Куртуа: «Не знаю, куда подевался бойцовский дух „Челси“»3
04:15
Ди Франческо: «„Рома“ доказала, что с таким настроем может играть с любой командой»1
03:50
Курзава – первый защитник, оформивший хет-трик в матче Лиги чемпионов4
03:37
ПСЖ – первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов за стартовые 4 тура в группе6
03:20
Конте: «„Рома“ полностью заслужила победу над „Челси“»1

Бензема - о словах Линекера: «Некоторым остается только изливать желчь»

сегодня, 08:44

Накануне встречи «Реала» и «Тоттенхэма» в 4-м туре Лиги чемпионов нападающий мадридцев Карим Бензема прокомментировал критические замечания Гари Линекера в свой адрес:

«Это критика со стороны бывших футболистов, которые стали журналистами. Некоторым остается только изливать желчь. Откровенно говоря, мне жаль таких людей.

Сборная Франции? Конечно же, я хочу вернуться! Ну какой футболист не мечтает сыграть на чемпионате мира? Сейчас я стараюсь показывать свою лучшую игру ради клуба, а там посмотрим. Разговоры пользы не приносят, а лишь приводят к недопониманию. Я больше не болтаю, а стараюсь стремиться к успехам и титулам».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 08:52
Мелкие укусы Гари...
Как там ...., "..а караван идет"))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100