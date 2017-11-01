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«Халл Сити» уступил «Мидлсбро»

сегодня, 00:39
Халл СитиХалл Сити1 : 3МидлсброМидлсброМатч завершен

В поединке 15-го тура Чемпионшипа коллектив Леонида Слуцкого «Халл Сити» вновь потерпел поражение — в этот раз от «Мидлсбро».

Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»

«Халл Сити» – «Мидлсбро» – 1:3 (0:2)
Голы: Гросицки 72 — Брайтвайт 13, Ассомбалонга 36, Лидбиттер 85 (пен).

«Халл Сити»: МакГрегор, Гектор, Доусон, Кларк, Томори, Мейлер, Ларссон (Гросицки 53), Стюарт (Дико 46), Кэмпбелл (Диоманде 67), Ирвин, Боуэнн.
Главный тренер: Леонид Слуцкий.

«Мидлсбро»: Рэндольф, Гибсон, Айяла, Фабио (Фрэнд 11), Кристи, Брайтвайт, Лидбиттер, Хаусон, Ассомбалонга (Флетчер 79), Таверньер (Джонсон 71), Даунинг.
Главный тренер: Гарри Монк.

Предупреждения: Айяла 56, Хаусон 81, Ирвин 90+1, Гросицки 90+1.

Удаление: Гектор 83.

Судья: Тим Робинсон.

Напомним, что в минувшем туре «тигры» уступили «Ноттингем Форест»

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Все комментарии
Mr_Tim
сегодня в 01:03
Пока Леонид еще держится на пост)
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:59
Y.N.W.A.:
Этот чемпионшип еще более нелогичный, чем результаты ЦСКА в этой ЛЧ, поэтому не удивлюсь, если Марсианин со своими тиграми наберет в этих играх больше очей, чем с более слабыми командами.
Да, я как-то давно ставил на матчи немного, Чемпионшип больше всего меня подводил) Полный рандом.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:56
Так Себе Аналитик:
Судя по расписанию, Лёне до катапультирования осталось совсем недолго, из следующих 4 игр все команды выше, в том числе 3е и 4е место
Этот чемпионшип еще более нелогичный, чем результаты ЦСКА в этой ЛЧ, поэтому не удивлюсь, если Марсианин со своими тиграми наберет в этих играх больше очей, чем с более слабыми командами.
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:52
Y.N.W.A.:
Кресло перестало качаться и начало уже вибрировать. Интерстеллару пора домой, на Землю:)
Судя по расписанию, Лёне до катапультирования осталось совсем недолго, из следующих 4 игр все команды выше, в том числе 3е и 4е место
Y.N.W.A.
сегодня в 00:45
Кресло перестало качаться и начало уже вибрировать. Интерстеллару пора домой, на Землю:)
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