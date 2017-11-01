«Халл Сити» уступил «Мидлсбро»

В поединке 15-го тура Чемпионшипа коллектив Леонида Слуцкого «Халл Сити» вновь потерпел поражение — в этот раз от «Мидлсбро».

Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»

«Халл Сити» – «Мидлсбро» – 1:3 (0:2)

Голы: Гросицки 72 — Брайтвайт 13, Ассомбалонга 36, Лидбиттер 85 (пен).

«Халл Сити»: МакГрегор, Гектор, Доусон, Кларк, Томори, Мейлер, Ларссон (Гросицки 53), Стюарт (Дико 46), Кэмпбелл (Диоманде 67), Ирвин, Боуэнн.

Главный тренер: Леонид Слуцкий.

«Мидлсбро»: Рэндольф, Гибсон, Айяла, Фабио (Фрэнд 11), Кристи, Брайтвайт, Лидбиттер, Хаусон, Ассомбалонга (Флетчер 79), Таверньер (Джонсон 71), Даунинг.

Главный тренер: Гарри Монк.

Предупреждения: Айяла 56, Хаусон 81, Ирвин 90+1, Гросицки 90+1.

Удаление: Гектор 83.

Судья: Тим Робинсон.

Напомним, что в минувшем туре «тигры» уступили «Ноттингем Форест»

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