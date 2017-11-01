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ПСЖ разгромил «Андерлехт»

сегодня, 00:40
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен5 : 0АндерлехтАндерлехтМатч завершен

ПСЖ одержал разгромную победу над «Андерлехтом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Париж, стадион «Парк де Пренс»

ПСЖ - «Андерлехт» 5:0 (2:0)
Голы: Верратти 30, Неймар 45+4, Курзава 52, Курзава 72, Курзава 78.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти (Ло Чельсо 64), Рабьо (Пасторе 76), Дракслер, Неймар, Кавани, Мбаппе (Ди Мария 64).
Главный тренер: Унаи Эмери.

«Андерлехт»: Букс, Спайич (Жозуэ Са 45), Обрадович, Аппиа, Мбоджи, Требель, Дендонкер, Геркенс, Кумс, Ханни (Теодорчик 60), Оньекуру (Станчу 79).
Главный тренер: Хейн Ванхазебрук.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

В параллельном матче «Бавария» обыграла «Селтик».

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Все комментарии
-Джек Потрошитель-
сегодня в 01:24
Псж силен!!!
MarkN1007
сегодня в 01:16
я в шоке из того что сотворил курзава на таком уровне зделать хет трик играя левого защитника ето просто вау,наверное первий случай в истории єврокубков
shur ответил Mr_Tim
сегодня в 01:15
Mr_Tim:
У парижан не группа а ясли какие то , всех погромили и на второй круг пошли...)
...для Зенита,Спартака и ЦСКА-группа Смерти!!!
shur
сегодня в 01:12
...4 игры,4 победы,0 поражений,0 ничьих и внимание разница 17-0,снимаю шляпу!!!
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:08
Да, ПСЖ классно играет пока, но по этому матчу они просто сделали свою работу, победа на чистом классе, голы без сопротивления.
Александр Александрович 2
сегодня в 01:05
Леня Лёня. Куда ты полез то) сидел бы и дальше тренировал коней )) а ещё лучше ушёл бы в зенит
Mr_Tim
сегодня в 01:01
У парижан не группа а ясли какие то , всех погромили и на второй круг пошли...)
AktobeBarca
сегодня в 00:54
ПСЖ пока что не пропустил
shur
сегодня в 00:54
...смотрю все игры ПСЖ в ЛЧ,первые 15-20 минут парижский удав готовит свои коварные кольца,а потом наступает смерть,невероятно!!!
sihafazatron
сегодня в 00:54
странно,что кавани не забил, он вроде на какой-то рекорд шел. псж очень мощный сейчас, интересно будет посмотреть на их игру в плей-оф
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
сегодня в 00:50
ПСЖ - это космос
Оля Никишина
сегодня в 00:43
Пз*ц неожиданно
Apsny
сегодня в 00:41
Пусожосникам побольше донных кандерлетиков шоб нуймары по сто голов и пасов забывало)
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