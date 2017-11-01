ПСЖ разгромил «Андерлехт»

ПСЖ одержал разгромную победу над «Андерлехтом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ - «Андерлехт» 5:0 (2:0)
Голы: Верратти 30, Неймар 45+4, Курзава 52, Курзава 72, Курзава 78.
ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти (Ло Чельсо 64), Рабьо (Пасторе 76), Дракслер, Неймар, Кавани, Мбаппе (Ди Мария 64).
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Андерлехт»: Букс, Спайич (Жозуэ Са 45), Обрадович, Аппиа, Мбоджи, Требель, Дендонкер, Геркенс, Кумс, Ханни (Теодорчик 60), Оньекуру (Станчу 79).
Главный тренер: Хейн Ванхазебрук.
Судья: Давид Фернандес Борбалан.
В параллельном матче «Бавария» обыграла «Селтик».
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