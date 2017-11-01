Дриусси: «Если Кокорин забьёт за сезон 30 голов, то подарю ему бургер размером с торт»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси пошутил, что готов подарить своему одноклубнику Александру Кокорину огромный бургер, если тот забьет 30 голов за сезон.

«Каждый раз, когда Кокорин выкладывает в „Инстаграм“ истории с бургерами, я их показываю своим друзьям и рекомендую попробовать те же бургеры, что ест Саша.

Если Кокорин забьёт за сезон 30 голов, то подарю ему бургер размером с торт. На этот случай мы заключим контракт с „Макдоналдс“».



Напомним, что болельщики «Зенита» признали Леандро Паредеса лучшим игроком октября.

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