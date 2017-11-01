Вернидуб: «„Заря“ приехала дать бой „Герте“»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Гертой» в матче Лиги Европы. Предыдущий поединок «Заря» выиграла.

«Предстоит очень тяжелый матч. Думаю, „Герта“ жаждет взять реванш на своем стадионе, легкой игры не предвидится. Но мы готовы и постараемся показать свои лучшие качества. Мы приехали дать бой и добыть положительный результат.

Мне понравилась игра, которую мы показали в первом матче с „Гертой“. Но есть какие-то моменты, например, мы выигрывали 2:0 с „Шахтером“, но умудрились проиграть 3:4.

Затем в игре с „Александрией“ выигрывали 2:0, а потом пропустили два мяча. Возможно, это моя ошибка как тренера. Завтра постараемся приложить максимум усилий, чтобы это не повторилось.

В том году были соперники намного сильнее, да и мы извлекли пользу с тех матчей. Плюс затем была недооценка со стороны „Атлетика“ и „Герты“. Сейчас нас стали больше уважать и теперь понимают, что выходить и просто так обыгрывать „Зарю“ не удастся».

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