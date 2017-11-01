Жуниор Мораес: «Настало время для побед киевского „Динамо“»

Нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Янг Бойз». Напомним, что в чемпионате Украины киевляне не выигрывают на протяжении пяти встреч.

«Мы должны сражаться в каждой игре. Настало время для побед. Если завтра мы покажем характер, то добьемся положительного результата. Мы хорошо выступаем в Лиге Европы и занимаем первое место в группе. Но нам нужно быть осторожными, потому что „Янг Бойз“ — сильная команда.

Я стараюсь забивать в каждом матче, но не всегда получается. Когда же я играю не на своей позиции, то тогда не думаю только лишь о голах, но и том, как ассистировать моим партнерам по команде. Если мне не удастся забить, но мы победим, я буду очень счастлив. Но если забью, то буду еще счастливее».

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