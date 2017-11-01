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Хацкевич: «У киевского „Динамо“ нет времени грустить»

сегодня, 21:43
Янг БойзЯнг Бойз-:-ДинамоДинамоЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер не выигрывающего пять туров в чемпионате Украины киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящей встречи в Лиге Европы с «Янг Бойз».

«Швейцарская команда стала играть в более комбинационный футбол. Нет большого количества вертикальных передач. В то время как во время нашей первой встречи „Янг Бойз“ склонялся к быстрому переходу из обороны в атаку, большого количества вертикальных передач, сейчас их игра стала более комбинационной, более разнообразной. Также соперник активно использует силовой футбол. И когда мы встречались, они делали ставку на силовой футбол при стандартных положениях. Так же они играют и в чемпионате Швейцарии.

Из-за повреждения приводящей мышцы Мбокани пропустит еще три-четыре дня. Конечно, Мбокани добавил бы нам мощи, которая потребуется впереди, потому что в обороне у швейцарцев достаточно фактурные игроки, если не учитывать капитана команды. В этом плане, конечно, Мбокани добавил бы нам силы в атаке. А так, не имея такого крепкого форварда, нам придется иначе образом строить нашу игру в атаке.

Настроение нормальное, рабочее, у нас нет времени грустить. Да, у нас затянулась серия без побед, было много ничьих. Но это бывает с каждой командой, яркий пример — мадридский „Атлетико“, который сейчас тоже имеет неудачную серию. Все относительно, каждая игра — это новая история. Конечно, мы стремимся завтра победить и решить задачу выхода из группы. Что делать, чтобы не повторить той игры, которая была в квалификации? Надо играть в футбол. А не лишаться мяча. Мы разобрали тот матч, объяснили команде, которые были недостатки в нашей игре. Тогда мы боялись играть в свой футбол. Завтра надо выходить на поле и демонстрировать свою игру, ведь мы лидируем в группе. Нашей минимальной задачей является выход из группы, но между собой мы решили в команде, должны исходить с первого места».

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Александр Северный
сегодня в 22:33
Какие победы могут быть у нацистов.
Великий Князь
сегодня в 22:16
у хунтовского Динамо вообще ничего нет.)
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