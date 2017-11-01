Гурбанов: «Мы все знаем уровень „Атлетико“, но мои игроки не хотели уступать»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвёл итоги выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1):

«Это был сложный матч. Мы все знаем уровень „Атлетико“, но мои игроки не хотели им уступать и проявили характер. Нам нужны такие матчи, чтобы получать опыт и прогрессировать. Поздравляю своих подопечных, такие игры им пойдут им на пользу.

Мы находимся в тяжёлой группе. Для нас главное – набираться опыта и учиться. Нам нужно становиться сильнее. У нас уже есть два очка, но мы хотим попытаться набрать ещё больше.

Мы получаем большое удовольствие от выступления в Лиги чемпионов и многому учимся. Удаление осложнило нам задачу, но мы должны быть готовы к любым ситуациям. Игра в меньшинстве – тоже хороший опыт. В Лиге чемпионов лёгких матчей не бывает, и после этой встречи к нам будут относиться с большим уважением».

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