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Хайнкес: «„Баварии“ будет тяжело претендовать на первое место в группе»

сегодня, 07:01
СелтикСелтик1 : 2БаварияБаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Селтиком» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и выход своей команды в плей-офф турнира:

«Я знал, что сегодня нас ждёт очень сложная, изматывающая игра. Но команда проделала хорошую работу. Мы хорошо играли на мяче и грамотно действовали тактически, но временами „Селтик“ повышал темп игры и очень агрессивно шёл в атаку, создавая нам проблемы. Но я считаю, что наши ребята отдали на поле всё, что могли.

Важно то, что мы уже вышли в плей-офф. Всё остальное – это выдача желаемого за действительное. Претендовать на первое место в группе будет тяжело».

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