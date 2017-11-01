Эмери: «Мы удовлетворены выходом в плей-офф, но работа ещё не закончена»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал досрочный выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов после разгромной победы над «Андерлехтом» в 4-м туре группового этапа ЛЧ (5:0):

«Мы удовлетворены. ПСЖ квалифицировался в 1/8 финала, что было самой важной задачей. Но наша цель в группе заключается в том, чтобы выйти из неё с первого места. Так что работа ещё не закончена. Впереди матчи с „Селтиком“ и „Баварией“.

Мы взяли три очка, но также было важно хорошо выступить дома, перед нашими болельщиками. Они подбадривали нас на протяжении всего матча, и мы хорошо для них потрудились. Думаю, все 90 минут игра складывалась для нас хорошо. В первой встрече с „Андерлехтом“ мы дали им слишком много свободного пространства и слишком много возможностей забить нам гол, но сегодня мы не позволяли им ничего. У соперника было 2 или 3 с половиной момента, но потому мы и продолжаем работать над собой, чтобы совершенствоваться».

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