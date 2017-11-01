Роджерс: «Очень горжусь своей командой. „Селтик“ действительно здорово сыграл»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Севилья (до 19)Севилья (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
00:35
«Барселона» не смогла распечатать ворота «Олимпиакоса»80
00:35
«Рома» разгромила «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов123
00:35
ЦСКА одержал выездную победу над «Базелем»289
23:35
Братья Березуцкие суммарно провели 1000 матчей за ЦСКА23
16:57
Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА, а также другие назначения на матчи 16-го тура РФПЛ49
07:30
Эмери: «Мы удовлетворены выходом в плей-офф, но работа ещё не закончена»0
07:01
Хайнкес: «„Баварии“ будет тяжело претендовать на первое место в группе»0
06:46
Гурбанов: «Мы все знаем уровень „Атлетико“, но мои игроки не хотели уступать»2
06:29
Игуаин: «„Ювентус“ взял важное очко в тяжёлом выезде»1
06:16
Аллегри: «„Ювентус“ нужно как-то испугать, чтобы он показал свой лучший футбол»0
05:59
Симеоне: «Остались ли у нас шансы на выход в плей-офф, узнаем после матча с „Ромой“»3
05:32
Габи: «Сегодня Лига Европы – это д***мо. Но если мы попадём туда, то выиграем её»22
05:13
Конте: «Стабильность отличает большие клубы от остальных. Сейчас у „Челси“ её нет»1
05:03
Моуриньо: «4 победы в 4 матчах, и мы ещё не в плей-офф?»5
04:44
Вальверде: «„Барселона“ сделала шаг вперёд, но не тот, который хотелось бы»1
04:30
Куртуа: «Не знаю, куда подевался бойцовский дух „Челси“»2
04:15
Ди Франческо: «„Рома“ доказала, что с таким настроем может играть с любой командой»0
03:50
Курзава – первый защитник, оформивший хет-трик в матче Лиги чемпионов4
03:37
ПСЖ – первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов за стартовые 4 тура в группе5
03:20
Конте: «„Рома“ полностью заслужила победу над „Челси“»1
03:06
Тренер «Базеля»: «Думаю, выход Дзагоева стал определяющим моментом в матче»5
02:56
Слуцкий: «Соглашусь с любым решением руководства „Халла“»7
02:46
«Спартак» попросил болельщиков не покупать билеты с рук на матч с «Севильей»3
02:29
Бабаев: «Игроки ЦСКА во втором тайме проявили мужество»0
02:20
Сухи: «Во втором голе ЦСКА я сыграл не лучшим образом, и разочарован»0

Роджерс: «Очень горжусь своей командой. „Селтик“ действительно здорово сыграл»

сегодня, 07:11
СелтикСелтик1 : 2БаварияБаварияМатч завершен

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс несмотря на домашнее поражение от «Баварии» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов, остался доволен выступлением своей команды:

«Я очень горжусь своей командой. Мы хорошо отработали в защите, нашли дыры в обороне соперника и сыграли действительно здорово. Мы недовольны только голами, которые мы пропустили. Мы допустили ошибки, за которые на таком уровне хладнокровно наказывают. Конечно, мы расстроены, что проиграли, но из этого матча можно вынести много положительных моментов.

В последнем туре группового этапа против „Андерлехта“ мы хотим обеспечить себе выход в весеннюю стадию еврокубков».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 07:12
Здорово проиграли.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100