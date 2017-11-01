Роджерс: «Очень горжусь своей командой. „Селтик“ действительно здорово сыграл»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс несмотря на домашнее поражение от «Баварии» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов, остался доволен выступлением своей команды:

«Я очень горжусь своей командой. Мы хорошо отработали в защите, нашли дыры в обороне соперника и сыграли действительно здорово. Мы недовольны только голами, которые мы пропустили. Мы допустили ошибки, за которые на таком уровне хладнокровно наказывают. Конечно, мы расстроены, что проиграли, но из этого матча можно вынести много положительных моментов.

В последнем туре группового этапа против „Андерлехта“ мы хотим обеспечить себе выход в весеннюю стадию еврокубков».

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