Атакующий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер интересен «Баварии».

Немецкий футболист стал играть меньше с приходом в ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара. Французский клуб готов рассмотреть вариант с продажей Дракслера, что также поможет ПСЖ в вопросе соблюдения финансового fair play.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич на вопрос о Дракслере ответил следующим образом: «Сильные немецкие футболисты всегда интересны „Баварии“, они имеют фундаментальное значение для нашего клуба».

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