Мората: «Впервые в карьере стал основным нападающим»

Нападающий «Челси» Альваро Мората, который ранее изъявлял готовность подписать долгосрочный контракт с клубом, отметил, что ему приятно работать с Антонио Конте.

«Этот сезон, возможно, первый в моей карьере, когда я в подряд в пяти матчах выхожу в стартовом составе. Впервые я чувствую себя основным нападающим команды. Это то, что мне нужно. Мне нравится работать с Конте. После нашей работы в „Ювентусе“ я всегда верил, что мы еще встретимся. Он сыграл важную роль в моей карьере».

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