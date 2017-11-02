Квальярелла хотел бы закончить карьеру в «Сампдории»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла рассказал сколько еще планирует играть.



«Я не думал еще о том, сколько еще буду играть. Может до 38 лет, а может даже больше. Понятно, что я не смогу в 40 лет выходить на поле в каждом матче, однако пока что мое тело держится.



Мог бы я стать символом „Сампдории“? Я счастлив здесь, у меня хорошие отношения с руководством клуба и с товарищами по команде. Я бы хотел закончить карьеру здесь, почему бы и нет».

Напомним, что недавно Фабио Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией» до 2019 года.

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