Марсьяль впервые за год вызван в сборную Франции

Тренерский штаб сборной Франции определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в товарищеских матчах против национальных команд Уэльса (10 ноября) и Германии (14 ноября). Отметим, что впервые за год вызов в «Ле Бле» получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

Голкиперы: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Бенуа Костиль («Бордо»), Стив Манданда («Марсель»);

защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Ницца»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Лайвен Курзава (ПСЖ), Бенджамин Павар («Штутгарт»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).

полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус») Стивен Нзонзи («Севилья»), Адриен Рабьо (ПСЖ), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентин Толиссо («Бавария»).

нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флориан Товен («Марсель»).

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