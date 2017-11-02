Месси, Иммобиле и Кавани попали в сборную месяца по версии европейских СМИ

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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ОстерсандсОстерсандс
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ
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Месси, Иммобиле и Кавани попали в сборную месяца по версии европейских СМИ

сегодня, 13:17

Ассоциация ведущих европейских спортивных изданий представила символическую сборную футболистов за октябрь.

Тер Штеген («Барселона») — Умтити («Барселона»), Киммих («Бавария»), Отаменди («Манчестер Сити»), Менье (ПСЖ) — Гедеш («Валенсия»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Сане («Манчестер Сити») — Месси («Барселона»), Иммобиле («Лацио»), Кавани (ПСЖ).

С претендентами на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов можно ознакомиться здесь.

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Все комментарии
Gorbuncov
сегодня в 13:42
Неймар Кавани такого не простит.
Шишaнутый
сегодня в 13:32
А где Роналду ? Он же вчера сделал красивый гол с метра! Не справедливо! На мыло!
авито
сегодня в 13:29
и не одного игрока реала.
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