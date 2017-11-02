Месси, Иммобиле и Кавани попали в сборную месяца по версии европейских СМИ

«Соккер.ру» рассказывает о важнейших деталях приключений «Спартака», ЦСКА и

«Спартак» не позволил «Севилье» завоевать легкую победу, но поражение есть

«Севилья» дома страшнее, а «Спартак» не умеет играть в Испании и будет лишен