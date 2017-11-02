Месси, Иммобиле и Кавани попали в сборную месяца по версии европейских СМИ

Ассоциация ведущих европейских спортивных изданий представила символическую сборную футболистов за октябрь.
Тер Штеген («Барселона») — Умтити («Барселона»), Киммих («Бавария»), Отаменди («Манчестер Сити»), Менье (ПСЖ) — Гедеш («Валенсия»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Сане («Манчестер Сити») — Месси («Барселона»), Иммобиле («Лацио»), Кавани (ПСЖ).
С претендентами на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов можно ознакомиться здесь.
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