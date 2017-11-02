«Локомотив» потерпел поражение от «Шерифа»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» уступил «Шерифу».
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» – «Шериф» – 1:2 (1:1)
Голы: Фарфан 26 - Бадибанга 41, Брежевич 58.
«Локомотив»: Гильерме (Медведев 33), Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Тарасов (Баринов 56), Фернандеш, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер 73), Фарфан.
Главный тренер: Юрий Семин.
«Шериф»: Микулич, Раку, Кулушич, Посмак, Сушич, Кристиано (Виктор 87), Антон, Брежевич (Балима 67), Кендыш, Хайро (де Нойер 78), Бадибанга.
Главный тренер: Роберто Бордин.
Предупреждения: Кендыш 62, Балима 72, Игнатьев 73, Бадибанга 89, Виктор 90+4.
Судья: Себастьен Дельферьер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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Молодцы!!!!
Молодцы!!!!
П.с. Шериф красавцы. А Локо похоже решил сосредоточиться на чемпионате. И думается, правильно делает.
П.с. Шериф красавцы. А Локо похоже решил сосредоточиться на чемпионате. И думается, правильно делает.