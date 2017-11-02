«Локомотив» потерпел поражение от «Шерифа»

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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 3:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:2 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РиекаРиека 1:4 Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В
21:00 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 1:1 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:1 Логотип футбольный клуб БрагаБрага
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 1:1 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1:2 Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ОстерсандсОстерсандс
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ
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«Локомотив» потерпел поражение от «Шерифа»

сегодня, 22:54
ЛокомотивЛокомотив1 : 2ШерифШерифМатч завершен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» уступил «Шерифу».

Москва, стадион «РЖД Арена» 

«Локомотив» – «Шериф» – 1:2 (1:1)
Голы: Фарфан 26 - Бадибанга 41, Брежевич 58.

«Локомотив»: Гильерме (Медведев 33), Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Тарасов (Баринов 56), Фернандеш, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер 73), Фарфан.
Главный тренер: Юрий Семин.

«Шериф»: Микулич, Раку, Кулушич, Посмак, Сушич, Кристиано (Виктор 87), Антон, Брежевич (Балима 67), Кендыш, Хайро (де Нойер 78), Бадибанга.
Главный тренер: Роберто Бордин.

Предупреждения: Кендыш 62, Балима 72, Игнатьев 73, Бадибанга 89, Виктор 90+4.

Судья: Себастьен Дельферьер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Серёга за ЦСКА
сегодня в 22:56
Я конечно всё понимаю.. но этого я не понял...
kostik 84
сегодня в 22:56
сегодня паршиво сыграли в обороне. вспоминаю с ностальгией семинский локомотив начала 2000-х, когда счет 1-0 был на 95% гарантией победы.
RDeanW ответил abrek123
сегодня в 22:56
abrek123:
Как с такой тухлой игрой Локомотив вынес Зенит вперед ногами 3-0 не понимаю???А Шериф поздравляю с первой победой в Лиге Европы за все время участвования...
потому что это зенит? сравнил блин. шерифу даже обидно от такого сравнения
Evilhuman
сегодня в 22:56
Мда паровозы,не ожидал,как так то,а ведь выход в весну то еще не обеспечен, подпортили вечерок
VadCaz
сегодня в 22:56
Красавцы земляки!!!!!
Молодцы!!!!
parallels
сегодня в 22:56
хуже только спартак.
sir-5
сегодня в 22:56
Палыч,что за фигня??? Золото ЧР примеряете???
Лакшери
сегодня в 22:56
Просто ужасная игра локо
Александр Александрович 2
сегодня в 22:55
Страшно подумать чтобы сделал этот шериф с Зенитом 😂😂😂😆😄😲😲😲
Vane4ek
сегодня в 22:55
Все в наших руках!) Едем дальше!) Шериф с победой!) Молодцы!
Y.N.W.A.
сегодня в 22:55
Это вам не Зенит на Крестовском громить, всё же чемпион Молдавии пожаловал в столицу))
П.с. Шериф красавцы. А Локо похоже решил сосредоточиться на чемпионате. И думается, правильно делает.
mikysss
сегодня в 22:55
Досадно но ладно ничего не потеряно, смотрим бомжей
RDeanW
сегодня в 22:55
а ведь по делу. в обеих играх шериф был чуточку сильнее. по ударам, по владению, по опасным моментам... печально
fczpkossidspb
сегодня в 22:55
Зенит отмщён! Спасибо,Преднистровье!)
Верг
сегодня в 22:55
проиграли европейскому гранду, откуда этот шериф
abrek123
сегодня в 22:55
Как с такой тухлой игрой Локомотив вынес Зенит вперед ногами 3-0 не понимаю???А Шериф поздравляю с первой победой в Лиге Европы за все время участвования...
BLUM
сегодня в 22:55
Вот это фиаско...
1994_RAUL-IKER_2015
сегодня в 22:55
Плохо...
parallels
сегодня в 22:55
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