«Копенгаген» разобрался с «Фаставом»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» разгромил «Фастав».
Копенгаген, стадион «Паркен»
«Копенгаген» – «Фастав» – 3:0 (1:0)
Голы: Люфтнер 40, Вербич 49, Вербич 90
«Копенгаген»: Ольсен, Вавро, Бенгтссон, Анкерсен, Люфтнер, Матич, Зека, Вербич, Куск (Фальк 64), Туту (Аманкваа 72), Сотериу (Павлович 64).
Главный тренер: Стале Солбаккен.
«Фастав»: Достал, Яничек (Хнаничек 54), Гайич, Бако, Копечны, Ирачек, Хольцер, Вукадинович, Траоре, Убонг (Железник 75), Диоп (Механович 64).
Главный тренер: Богумил Паник.
Предупреждения: Сотериу 20, Зека 74, Матич 88.
Судья: Никола Дабанович.
В матче команд в 3-м туре турнира команды сыграли вничью.
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