Ингебригтсен: «Тяжёло принять этот результат, но мы сами оставили Кокорина одного»

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебригтсен остался разочарован результатом домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» (1:1). На 93-й минуте сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу нападающего Александра Кокорина.

«Очень тяжело принять такой результат. Но это футбол, а в футболе за ошибки наказывают. „Русенборг“ должен был действовать иначе. Игрок „Зенита“ был совсем один, когда забивал нам этот гол».

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