Р. Нигматуллин: «„Локомотив“ ничего вразумительного не создал»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение москвичей в матче Лиги Европы с «Шерифом» (1:2).

«Впечатление от матча крайне негативное. „Локомотив“, видимо, еще не перестал отмечать великолепную победу над „Зенитом“ и сейчас откатился на третье место в группе. Забили во многом случайный гол, ничего вразумительного не создали. Семин страшен в гневе, потому сейчас не завидую футболистам „Локо“. Молодые ребята, только начали играть в футбол, сил должно быть вагон. Да, выложились в матче с „Зенитом“, но это не оправдывает беззубой игры с соперником уровня „Шерифа“.

Сочувствую Никите Медведеву, который выбрал сидение в запасе на восходе карьеры. Выйти в Лиге Европы и сыграть хорошо — трудно, если не имеешь игровой практики. Последний раз он играл в прошлом сезоне, давно. Вратарь в нормальном игровом тонусе должен был отражать и первый, и второй голы „Шерифа“».

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