Болельщики в знак поддержки признали Ловрена лучшим игроком «Ливерпуля» в октябре

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен признан лучшим игроком команды в октябре.

Болельщики развернули активную кампанию поддержки Ловрена в соцсетях после того, как стало известно, что он получал угрозы жизни в адрес семьи. Фанаты призывали голосовать за хорвата, чтобы он получил награду лучшего игрока месяца. Так и случилось. Ловрен набрал 33 %, заняв первое место. Вторым с минимальным отставанием стал Мохамед Салах. Третий - Филиппе Коутиньо (9 %).

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