Наингголан вызван в сборную Бельгии

Тренерский штаб сборной Бельгии определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в ближайших товарищеских матчах против национальных команд Мексики и Японии. Отметим, что вызов получил опальный хавбек «Ромы» Раджа Наингголан.

Голкиперы: Кастелс («Вольфсбург»), Куртуа («Челси»), Миньоле («Ливерпуль»);

защитники: Боята («Селтик»), Симан («Монреаль Импакт»), Дендонкер («Андерлехт»), Кабаселе («Уотфорд»), Дж. Лукаку («Лацио»), Менье (ПСЖ), Вермален («Барселона»), Вертонген («Тоттенхэм»);

полузащитники: Шадли («Вест Бромвич»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Дефур («Бернли»), Дембеле («Тоттенхэм»), Янузай («Реал Сосьедад»), Наингголан («Рома»), Тилеманс («Монако»), Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»);

нападающие: Батшуайи («Челси»), Депуатр («Хаддерсфилд Таун»), Э. Азар («Челси»), Т. Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Р. Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Мертенс («Наполи»), Миральяс («Эвертон»), Ориги («Вольфсбург»).

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