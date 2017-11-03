Эль-Шаарави - игрок недели в Лиге чемпионов, Дзагоев - 3-й

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави выбран посетителями официального сайта УЕФА лучшим игроком 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист помог своей команде разгромить «Челси» (3:0), отметившись в той встрече дублем.

Второе место по результатам голосования досталось вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Третьим стал полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Далее расположились (в порядке убывания): Деле Алли («Тоттенхэм»), Марлос («Шахтер»), Лайвен Курзава (ПСЖ (к слову стал первым защитником в истории ЛЧ, оформившим хет-трик)), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Кингсли Коман («Бавария»).

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