Де Врей: «„Лацио“ показал, что способен побеждать даже без Иммобиле»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей после матча 4-то тура группового этапа Лиги Европы против «Ниццы» (1:0) подчеркнул, что римский клуб способен побеждать и без участия своего главного бомбардира Чиро Иммобиле. «Лацио» обыграл «Ниццу» за счёт автогола Максима Ле Маршана на 92-й минуте встречи и досрочно вышел в 1/16 финала ЛЕ с первого места в группе.

«Мы всегда верим в победу до конца, так было и сегодня. Мы ни на секунду не переставали верить в то, что гол в конце концов придёт.

Все мы понимаем, насколько Чиро важен для нас, но мы показали, что можем победить даже без его участия».

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