Бендтнер: «Мы должны были обыгрывать „Зенит“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 11 тур
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо
  • Главные новости
  • Все новости
05:18
Сотрудники и болельщики «Русенборга» обвинили фанатов «Зенита» в расизме и вандализме54
01:26
Россия по итогам еврокубковой недели выступила хуже Португалии и Франции20
00:58
«Арсенал» сыграл вничью с «Црвеной Звездой»7
00:55
«Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» и вышел в плей-офф Лиги Европы178
22:54
«Локомотив» потерпел поражение от «Шерифа»180
07:59
Милойевич: «„Арсенал“ внушал нам страх в первом матче, но мы решили эту проблему»0
07:16
Де Врей: «„Лацио“ показал, что способен побеждать даже без Иммобиле»0
06:55
Почеттино – основной кандидат для «Реала» в случае отставки Зидана4
06:29
Симоне Индзаги: «Игроки „Лацио“ заслуживают похвалы»0
06:05
«Марсель» начал внутреннее расследование инцидента с Эвра и болельщиком клуба0
05:42
Пароло: «„Лацио“ хотел победить и выйти в плей-офф, и у нас это получилось»2
04:54
Ермакович: «БАТЭ нельзя допускать столько ошибок с таким соперником»0
04:44
Руди Гарсия: «Фанат, которого ударил Эвра, не может являться поклонником „Марселя“»1
04:19
Уилшир: «Если не можешь победить, то хотя бы не проиграй»1
03:59
Футболистов «Зенита» впервые в сезоне нет в голосовании за лучшего игрока недели в ЛЕ12
03:29
Бадибанга: «Ничего не знаю об интересе „Динамо“»2
03:17
Венгер: «Мы немного расстроены, но это справедливая ничья»0
02:50
Ингебригтсен: «Тяжёло принять этот результат, но мы сами оставили Кокорина одного»0
02:32
Нобоа: «Очень важно, что „Зенит“ не проиграл»0
02:22
Кришито: «Считаю, что в итоге мы должны выиграть чемпионат России»1
02:10
Кокорин и Ригони возглавляют список бомбардиров Лиги Европы3
01:56
Кокорин: «Надо было решить проблемы со здоровьем. Думаю, теперь дела пойдут лучше»1
01:42
Манчини: «Главное, что „Зенит“ сегодня забил»6
01:05
ФКСБ и «Хапоэль» Беэр-Шева обменялись голами1
01:03
Чешская «Виктория» разбила «Лугано»1

Бендтнер: «Мы должны были обыгрывать „Зенит“»

сегодня, 07:36
РусенборгРусенборг1 : 1ЗенитЗенитМатч завершен

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер, открывший счёт в матче с «Зенитом», расстроен тем, что его команде не удалось удержать победу в поединке 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1):

«После такого результата остаётся лишь констатировать: если на таком уровне в Европе не играть в обороне на сто процентов – соперник тебя накажет. Мы должны были выиграть 1:0. Нам нужно извлечь из этого урок».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 07:54
Позвоните в "Локомотив" и проконсультируйтесь там на тему " как,не прилагая особых усилий,можно обыграть Зенит" )
FILL3286
сегодня в 07:48
Отскок второсортной сборной Аргентины.
Стыдно за полу финалиста лиги чемпионов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100