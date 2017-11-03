Бендтнер: «Мы должны были обыгрывать „Зенит“»

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер, открывший счёт в матче с «Зенитом», расстроен тем, что его команде не удалось удержать победу в поединке 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1):

«После такого результата остаётся лишь констатировать: если на таком уровне в Европе не играть в обороне на сто процентов – соперник тебя накажет. Мы должны были выиграть 1:0. Нам нужно извлечь из этого урок».

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