Пароло: «„Лацио“ хотел победить и выйти в плей-офф, и у нас это получилось»

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло прокомментировал победу над «Ниццей» (1:0) в 4-м туре группового раунда Лиги Европы и досрочный выход своей команды в плей-офф турнира:

«Мы хотели обеспечить выход в плей-офф и выиграть эту встречу, и у нас всё получилось. Это говорит о том, что у нашей команды есть характер.

Очень важно квалифицироваться в 1/16 финала на ранней стадии, так как теперь мы сможем задействовать тех футболистов, которые не получают достаточно игровой практики.

Играть в еврокубках приятно, у нас есть потенциал для продвижения вперёд по турниру, и мы хотим пройти в ЛЕ как можно дальше».

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