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Конте: «Стабильность отличает большие клубы от остальных. Сейчас у „Челси“ её нет»

сегодня, 05:13
РомаРома3 : 0ЧелсиЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после разгромного поражения от «Ромы» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3) высказал мнение о том, чего не хватает лондонской команде для достижения положительных результатов:

«Моя задача состоит в том, чтобы найти оптимальное решение и исключить возможность повторения таких игр. Мы должны работать сообща и приложить все силы для исправления ситуации. Мы не можем рассчитывать лишь на страх, который наши соперники должны испытывать перед именем нашего клуба. Это неправильно. В каждой игре мы должны демонстрировать стремление и максимальное желание доказать своё право на превосходство.

„Челси“ должен обрести этот голод к победам, который помог нам стать чемпионами в прошлом сезоне и иногда проявлялся в этом году. Однако сейчас мы не демонстрируем стабильность, которая в первую очередь отличает большие клубы от других. Сейчас нам не удаётся найти этот игровой баланс.

Чтобы быть конкурентоспособными, мы должны сохранять стабильность. На данный момент это одна из тех проблем, с которыми мы столкнулись по ходу сезона и которые пока не можем преодолеть».

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