На одном из матчей Кубка Англии загорелся газон

Неприятная ситуация произошла накануне на стадионе английского клуба «Хайд».

До старта матча 1 раунда Кубка Англии между хозяевами и «Милтон Кейнс Донс» из-за брошенного на газон файера воспламенилось искусственное поле.

Работникам арены удалось потушить возгорание, однако из-за этого пришлось перенести на 15 минут время начала матча.

Отметим, что победу в поединке со счетом 4:0 одержали гости. Они же и продолжат борьбу за трофей, действующим обладателем которого является «Арсенал».



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