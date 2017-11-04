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А. Козлов: «Дзюба ушёл в „Зенит“ не из-за денег. Я на его стороне»

сегодня, 13:06

Нападающий «Окжетпеса» Александр Козлов, в прошлом выступавший за «Спартак», отметил, что Артемом Дзюбой двигали амбиции, а не жажда заработать, когда тот переходил в «Зенит»:

«Да, я говорил, что понимаю Дзюбу, который ушел из „Спартака“ в „Зенит“. Но понятно, что в ЦСКА я вряд ли окажусь. В „Зените“? Как я могу сейчас сидеть в Казахстане и рассуждать об этом? Понятно, что Дзюба ушел в „Зенит“ не из-за денег. Просто к нему было такое отношение в „Спартаке“… Он же рассказывал. Сколько раз его в аренду отправляли, заставляли переподписывать контракт? Я на его стороне. Он же не мог из-за любви к „Спартаку“ отказать „Зениту“ и перейти в команду второй восьмерки».

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Все комментарии
vm777 ответил clop
сегодня в 14:18
clop:
Вот видишь, можно же и просто сходить в баню, чтобы помыться и попариться. Как Халк. А не как в спартаке :)
Всё это ваши нездоровые фантазии, а вот Дзюба и Кокорин, отмечающие голы (по их версии) в одной кровати это факт))
Санчо Панса
сегодня в 14:17
Огромное спасибо, что пролил на это свет! В Спартаке вообще по-свински обращаются со своими воспитанниками:( Дзюба хотел славы, трофеев и банальной смены обстановки. Федун особо его не стал удерживать)
time out
сегодня в 14:15
Козлов, ты какие деревья знаешь? Сосна, береза, дуб, еще это, как его - дзюба.
clop ответил vm777
сегодня в 14:13
vm777:
Смотрю снова про баню вспоминаете? Ну-ну. Массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал, как знакомил бывшего игрока команды бразильского форварда Халка с баней: В первый раз привёл его в баню с вениками. Я никогда не называл его Халк, а звал Живой, от его имени — Живанилду. Он меня звал Анатолием вместо Анатольича. Говорю ему: «Жива, это надо, пошли». Положил его на полку и стал бить вениками, а он поворачивается и с испуганными глазами говорит: «Ю кил ми, Анатолий!» Потом после каждой игры он уже сам подходил, звал меня и жестом показывал парилку".
Вот видишь, можно же и просто сходить в баню, чтобы помыться и попариться. Как Халк. А не как в спартаке :)
Т34 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:05
Jeck Denielse:
Уйти из Спартака - уже хорошо....(для Артёма) Уйти из Спартака в Зенит - ещё лучше... Уйти из Спартака в Зенит на больший оклад - вообще здорово... Уйти из Спартака в Зенит на больший оклад - и забивать бывшей команде в каждом матче - вообще счастье... Уйти из Спартака в Зенит - и даже не забивая оставаться самым обсуждаемым игроком лиги - вообще предел мечтаний.... Я думаю Дзюба счастливый человек....
Да, ты здорово расписал про счастье Дзюбы. Какой Дзюба счастливый! Счастье каждый день черпает ложками, да только до рта не может донести.
Можно и так преподнести:
В Зенит ушел Дзюба из-за обиды на то, что не смог закрепиться в Спартаке и решил, что в клубе будут очень переживать от того, что ушел к конкуренту.
Очень старался забивать голы Спартаку, чтобы его приняли питерские болельщики, а также показать руководству Спартака, что они зря отказались от него.
Его шутливость и показ себя, как рубаха парень, для того, чтобы добиться хоть какого-то авторитета в разношерстном коллективе и верхом этого были высказывания в адрес спартаковских болельщиков, на которые очень одобрительно отозвались фаны Зенита.
Каждым действием Дзюба сжигал мосты, в надежде стать своим в питерском проекте. Но стал ли? В этом есть большие сомнения. И счастье, о котором говорят, что он получил в Зените, как журавль в небе. И тренеру новому он уже не очень нужен, и остался за бортом сборной, и игра не идет, хотя, честно говоря ее у него и не было, потому и скитался по арендам. Хорошего игрока в аренду не отправят.
А финал таков, что Дзюба, который по твоим словам, очень счастлив в Зените, не исключаю плачет по ночам и сожалеет о своей загубленной футбольной карьере, но об этом он еще расскажет, когда уйдет из Зенита.
Чист
сегодня в 14:03
по мне лучше бы в Ростове играл - и в сборную приглашали бы и во славе был бы - а вы говорите не в бабло дела - как еще в бабле
Мигалков ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:52
Jeck Denielse:
Уйти из Спартака - уже хорошо....(для Артёма) Уйти из Спартака в Зенит - ещё лучше... Уйти из Спартака в Зенит на больший оклад - вообще здорово... Уйти из Спартака в Зенит на больший оклад - и забивать бывшей команде в каждом матче - вообще счастье... Уйти из Спартака в Зенит - и даже не забивая оставаться самым обсуждаемым игроком лиги - вообще предел мечтаний.... Я думаю Дзюба счастливый человек....
"Я думаю Дзюба счастливый человек...."

Да конечно счастливый! Вместо того чтобы добиться долгожданного чемпионства с родной командой и быть уважаемым и успешным футболистом. Стал изгоем и закончился как футболист.
В настоящее время Артем Дзюба так и не познал счастья чемпионства и протирает штаны на лавке Зенита.

Я тоже думаю что Дзюба счастливый человек.)
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:52
Jeck Denielse:
Уйти из Спартака - уже хорошо....(для Артёма) Уйти из Спартака в Зенит - ещё лучше... Уйти из Спартака в Зенит на больший оклад - вообще здорово... Уйти из Спартака в Зенит на больший оклад - и забивать бывшей команде в каждом матче - вообще счастье... Уйти из Спартака в Зенит - и даже не забивая оставаться самым обсуждаемым игроком лиги - вообще предел мечтаний.... Я думаю Дзюба счастливый человек....
Я тебе даже больше скажу - все в Зените счастливы (даже Грозовский) - где еще можно в России найти таких 8 ов которых можно легко разводить на "бабки"?!)))
фанат джигурды
сегодня в 13:52
ziborock
сегодня в 13:48
Александр Козлов (нападающий) - 28 игр за Спартак - 1!!! гол) Кому еще как ни Козлову понимать Дзюбу, родственные души так сказать - оба по арендам скитались)
vm777 ответил clop
сегодня в 13:43
clop:
Видно, что Козлов - честный парень, хоть и бывший спартач. В одну баню с Глушаковом не ходил, самогонку не пил, поэтому и сохранил человеческое обличье.
Смотрю снова про баню вспоминаете? Ну-ну.
Массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал, как знакомил бывшего игрока команды бразильского форварда Халка с баней:
В первый раз привёл его в баню с вениками. Я никогда не называл его Халк, а звал Живой, от его имени — Живанилду. Он меня звал Анатолием вместо Анатольича. Говорю ему: «Жива, это надо, пошли». Положил его на полку и стал бить вениками, а он поворачивается и с испуганными глазами говорит: «Ю кил ми, Анатолий!» Потом после каждой игры он уже сам подходил, звал меня и жестом показывал парилку".
Мигалков
сегодня в 13:41
Вернулся Козлов с тренировки домой и с женой делится:

– Вот, говорят, новые русские одни только хамы. Неправда всё это. Я тут сейчас дорогу в неположенном месте перебегал и один из них на мерсе меня чуть не сбил. Так такой вежливый мужчина оказался. Он меня даже на «Вы» назвал!
– Да ну. Как это?!
– Клянусь! Остановился и крикнул:
– Здесь люди ездят, а для Вас, Козлов, специально подземный переход построили!!!
Подумал Козлов немного и добавил:
– Вот только не пойму, откуда он мою фамилию знает…?
clop ответил makkie
сегодня в 13:37
makkie:
Ну да, и титулов не видел, в отличие от Глушакова и Ко. Окжетпес - это солидно)
Да пес его знает. Возможно, что в этом Окжетпесе коллеги больше на людей похожи.
Сергей Саныч
сегодня в 13:33
Как уходил не главное.
Главное,что Зениту подошёл.
Рад за Дзюбу и за Зенит.
makkie ответил clop
сегодня в 13:32
clop:
Видно, что Козлов - честный парень, хоть и бывший спартач. В одну баню с Глушаковом не ходил, самогонку не пил, поэтому и сохранил человеческое обличье.
Ну да, и титулов не видел, в отличие от Глушакова и Ко.
Окжетпес - это солидно)
112910415
сегодня в 13:31
есть интересное наблюдение
каждый участник конфликта рассказывает, что прав именно он...
"он же рассказывал"
vm777
сегодня в 13:30
По арендам его гоняли? Бедненький. Харри Кейн вон 4 раза в аренде побывал и ничего, бегает, забивает за Тоттенхэм.
Гоша Великолепный
сегодня в 13:30
Амбиции довели Дзюбу до глубокого запаса,аренда не за горами!
самуил кац 1 ответил Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 13:28
Зовите нас ЧЕМПИОН:
Половина тренеров мира посылали дзюбу по арендам. Хорошего игрока не пошлют в ... аренду.
Насчет " половины тренеров мира" Вы конечно загнули, уважаемый, но с остальным никак нельзя не согласиться !
clop
сегодня в 13:26
Видно, что Козлов - честный парень, хоть и бывший спартач. В одну баню с Глушаковом не ходил, самогонку не пил, поэтому и сохранил человеческое обличье.
makkie
сегодня в 13:25
Парадокс в том, что Дзюба проигрывал конкуренцию другим форвардам Спартака. Об этом и Карпин говорил.
Ну вот для наглядности:

Веллитон, Эменике, Мовсисян - были гораздо сильнее Дзюбы... играл еще Уорис - но Дзюба выходил в старте, так как был сильнее. Какие вопросы?
ARMENIAN
сегодня в 13:23
ещё как ради денег, зря они впустили его в раздевалку Зенита...
Jeck Denielse
сегодня в 13:23
Уйти из Спартака - уже хорошо....(для Артёма)
Уйти из Спартака в Зенит - ещё лучше...
Уйти из Спартака в Зенит на больший оклад - вообще здорово...
Уйти из Спартака в Зенит на больший оклад - и забивать бывшей команде в каждом матче - вообще счастье...
Уйти из Спартака в Зенит - и даже не забивая оставаться самым обсуждаемым игроком лиги - вообще предел мечтаний....



Я думаю Дзюба счастливый человек....
iri13 ответил Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 13:19
Зовите нас ЧЕМПИОН:
Половина тренеров мира посылали дзюбу по арендам. Хорошего игрока не пошлют в ... аренду.
    iri13
    сегодня в 13:17
    Это же очевидно! ©
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    сегодня в 13:15
    Половина тренеров мира посылали дзюбу по арендам. Хорошего игрока не пошлют в ... аренду.
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