А. Козлов: «Дзюба ушёл в „Зенит“ не из-за денег. Я на его стороне»

Нападающий «Окжетпеса» Александр Козлов, в прошлом выступавший за «Спартак», отметил, что Артемом Дзюбой двигали амбиции, а не жажда заработать, когда тот переходил в «Зенит»:
«Да, я говорил, что понимаю Дзюбу, который ушел из „Спартака“ в „Зенит“. Но понятно, что в ЦСКА я вряд ли окажусь. В „Зените“? Как я могу сейчас сидеть в Казахстане и рассуждать об этом? Понятно, что Дзюба ушел в „Зенит“ не из-за денег. Просто к нему было такое отношение в „Спартаке“… Он же рассказывал. Сколько раз его в аренду отправляли, заставляли переподписывать контракт? Я на его стороне. Он же не мог из-за любви к „Спартаку“ отказать „Зениту“ и перейти в команду второй восьмерки».
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– Вот, говорят, новые русские одни только хамы. Неправда всё это. Я тут сейчас дорогу в неположенном месте перебегал и один из них на мерсе меня чуть не сбил. Так такой вежливый мужчина оказался. Он меня даже на «Вы» назвал!
– Да ну. Как это?!
– Клянусь! Остановился и крикнул:
– Здесь люди ездят, а для Вас, Козлов, специально подземный переход построили!!!
Подумал Козлов немного и добавил:
– Вот только не пойму, откуда он мою фамилию знает…?
– Вот, говорят, новые русские одни только хамы. Неправда всё это. Я тут сейчас дорогу в неположенном месте перебегал и один из них на мерсе меня чуть не сбил. Так такой вежливый мужчина оказался. Он меня даже на «Вы» назвал!
– Да ну. Как это?!
– Клянусь! Остановился и крикнул:
– Здесь люди ездят, а для Вас, Козлов, специально подземный переход построили!!!
Подумал Козлов немного и добавил:
– Вот только не пойму, откуда он мою фамилию знает…?