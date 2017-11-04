А. Козлов: «Дзюба ушёл в „Зенит“ не из-за денег. Я на его стороне»

Нападающий «Окжетпеса» Александр Козлов, в прошлом выступавший за «Спартак», отметил, что Артемом Дзюбой двигали амбиции, а не жажда заработать, когда тот переходил в «Зенит»:

«Да, я говорил, что понимаю Дзюбу, который ушел из „Спартака“ в „Зенит“. Но понятно, что в ЦСКА я вряд ли окажусь. В „Зените“? Как я могу сейчас сидеть в Казахстане и рассуждать об этом? Понятно, что Дзюба ушел в „Зенит“ не из-за денег. Просто к нему было такое отношение в „Спартаке“… Он же рассказывал. Сколько раз его в аренду отправляли, заставляли переподписывать контракт? Я на его стороне. Он же не мог из-за любви к „Спартаку“ отказать „Зениту“ и перейти в команду второй восьмерки».

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