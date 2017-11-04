Исполнительный директор «Луча»: «Поверьте, для нас уже давно нет никаких неожиданностей»

Исполнительный директор «Луча-Энергии» Александр Голубчиков прокомментировал решение футболистов клуба задержать начало матча 21-го тура ФНЛ с «Химками» в знак протеста против невыплаты зарплаты:

«Команда провела собрание и решила задержать игру. Когда было проведено собрание? Об этом лучше у футболистов спросить. Может быть, оно было вчера, может, сегодня. Я не в курсе.

Стало ли это решение игроков для меня неожиданным? Поверьте мне, в „Луче“ уже давно нет никаких неожиданностей. Задолженность по зарплате на данный момент порядка двух месяцев. Все находится в рабочем процессе. С финансированием существуют сложности. Они как были, так и есть.

Готовы ли к санкциям лиги за задержку матча? Будет КДК, который вынесет решение. У нас не первый раз происходит задержка игры. Какое будет решение, такое и будет. Мы готовы абсолютно ко всему».

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