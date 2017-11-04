Тихий: «В „Луч-Энергии“ ничего не платят, даже не кормят»

Защитник «Луча-Энергии» Дмитрий Тихий рассказал о тяжелой финансовой ситуации владивостокского клуба и об акции протеста, которую игроки устроили перед матчем ФНЛ с «Химками» в связи с задержками зарплаты:

«Это решение команды. Мы посовещались и решили, что надо уже принимать меры. Кроме болельщиков, „Луч“ в этом городе, такое ощущение, не нужен больше никому. Задерживают зарплату, премиальные. Ничего не платят! С июня, что я в „Луче“, получил всего одну зарплату. Быт не налажен, не кормят даже – сами питаемся. А теперь еще и на стадион не пускают в предыгровой день: тренируемся на базе. К счастью, каким-то чудом заработало табло, а то матч мог вообще не состояться.

Повторим ли свой демарш 8 ноября перед игрой с „Волгарем“? Пока не знаю. Еще не разговаривали об этом с ребятами».

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