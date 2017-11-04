Газинский: «„Краснодар“ начал неудачно, но смог дожать соперника»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу над «Тосно» (3:1).

«Не все складывалось как хотели. Начали неудачно. „Тосно“ здорово прессинговал и не давал нам выходить в атаку. Они заслуженно забили первый гол, но мы понимали, что в прошлый раз перед паузой на игры сборных мы проиграли „Арсеналу“. Не хотели наступать на те же грабли. К счастью, удалось выиграть.

Мы не опустили руки, смогли дожать противника и забили переломный гол. Затем они стали раскрываться, у нас появилось еще больше моментов», - сказал Газинский.

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