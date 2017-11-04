Синицын: «Смолов - яркий лидер „Краснодара“»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын подвел итоги матча 16-го тура РФПЛ против «Тосно» (3:1), в котором дублем отличился нападающий Федор Смолов.

«Создавали сегодня много моментов, забили три гола, взяли три очка. Во втором тайме „Тосно“ был интереснее в атаке? Им некуда было деваться. Мы могли сыграть менее ярко в атаке, для нас главное было не допустить ошибок в обороне и не пропустить. Сыграли прагматично.

Любая команда зависит от высококлассного форварда, который решает моменты. Убери Месси из „Барселоны“, Промеса из „Спартака“, Смолова у нас — результативность упадёт. В любой классной команде должен быть яркий лидер. У нас Смолов такой».

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