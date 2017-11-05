Конте: «Чемпионство прошлого сезона было чудом. Ранее тот же состав финишировал 10-м»

Наставник «Челси» Антонио Конте, в сезоне-2016/17 завоевавший с «аристократами» золотые медали АПЛ, отметил, что клубу будет не так просто повторить этот успех в ближайшее время:

«Завоевать чемпионство снова будет непросто, особенно здесь, особенно в этой лиге. Но нужно попытаться это сделать, и также необходимо трезво оценивать положение, в котором вы находитесь. Я много раз говорил, что сейчас мы хотим построить здесь что-то значимое. Мы попытаемся заложить новый фундамент.

Не забывайте, за последние четыре, пять лет мы потеряли много важных для „Челси“ игроков: Дрогба, Чеха, Лэмпарда, Терри, Ивановича, Оби Микела, Эшли Коула. Это футболисты, которые писали историю этого клуба, ведь они много лет играли здесь, выступали в полуфинале и финале Лиги чемпионов. Теперь мы хотим сделать перезапуск, чтобы вернуть клуб на прежний уровень, и мы готовы сражаться.

То, что случилось в прошлом сезоне – было чудом. Это было чудом, потому что в нашем составе были те же футболисты, что ранее финишировали на 10-й строчке.

Важно иметь терпение. Важно, чтобы у нас было время, чтобы изменить ситуацию. Я понимаю, что для многих это не так просто. Но терпение – очень важное качество, и могу сказать, что после прошлого сезона я стал более терпеливым».

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