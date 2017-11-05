«Амкар» - «Анжи»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РФПЛ «Амкар» - «Анжи».
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Зайцев, Милькович, Шаваев, Гащенков, Форбс, Салугин, Прокофьев.
«Анжи»: Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко, Прудников, Маркелов.
Запасные: Будаков, Эльмурзаев, Хубулов, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
Рассудит команды арбитр Владимир Москалев.
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