«Локомотив» - ЦСКА: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА.
«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Натхо, Фернандес, Хосонов, Вернблум, Витиньо, Дзагоев.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Команды рассудит Сергей Карасев.
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Будем посмотреть...
В любом случае - Победы ЦСКА!!!
Будем посмотреть...
В любом случае - Победы ЦСКА!!!