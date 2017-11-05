«Локомотив» - ЦСКА: стартовые составы

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
15:00 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 0:0 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
14:30 74’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:2 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб КанКан
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«Локомотив» - ЦСКА: стартовые составы

сегодня, 15:17
ЛокомотивЛокомотив-:-ЦСКАЦСКА16:30 Не начался

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Натхо, Фернандес, Хосонов, Вернблум, Витиньо, Дзагоев.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Команды рассудит Сергей Карасев.

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Все комментарии
Дед Мазая
сегодня в 16:05
А чего не Медведев в воротах Локо?
post-navigator
сегодня в 16:04
Вперёд, ЦСКА! Вперёд за Питер! :))))
Diablillo ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:55
Jeck Denielse:
Хорошая команда...опытный тренер...никакой ненависти... У нас много команд отнимающих очки у команд которые в итоге будут биться за призовые места....и Урал и Арсенал и Локо.... Просто в данном дуэте после просмотра последнего тура еврокубков симпатия на стороне армейцев.... Жаль Головина не будет....
Знатно ты на Локо обиделся, раз ставишь его в один ряд с Арсеналом и Уралом) То бишь с провинциальными командами, на на что не претендующими. Советую хоть чуточку быть объективней. Локо может и уступает по составу Зениту, но явно не на много.
Алексей Буренин
сегодня в 15:55
Тяжелый и не предсказуемый матч
FILL3286
сегодня в 15:53
Локо должен разобрать коней,как и бакланов в том туре!
игорь верим,ждем цирка!
Газпром рулит
сегодня в 15:53
Боевая ничья и побольше голов и карточек!!!
GooSe25
сегодня в 15:52
Вперёд Локо, надо брать очки , хотя бы ничью! очень хотел попасть на матч , жаль что работаю... а составы у обоих соперников не оптимальны , но Дзагоев сразу в старте - опасно , он как бы сборной пригодится , как бы не сломался опять
moreman663 ответил dimarik_86
сегодня в 15:48
dimarik_86:
Чё за воротник у Локо? шпалыч перебухал вчера?
Воротник - путешественник) Локо потом Томь, Краснодар если не ошибаюсь. Теперь снова Локо...
Jeck Denielse ответил спартак 1987
сегодня в 15:47
спартак 1987:
локомотив возненавидел с прошлой недели?😁
Хорошая команда...опытный тренер...никакой ненависти...
У нас много команд отнимающих очки у команд которые в итоге будут биться за призовые места....и Урал и Арсенал и Локо....
Просто в данном дуэте после просмотра последнего тура еврокубков симпатия на стороне армейцев....

Жаль Головина не будет....
moreman663 ответил Живанильда
сегодня в 15:46
Живанильда:
В каком Тирасполе,в черкизове девчонок сломали.
Я в недоумении, иногда в комментариях уверены что за Локомотив играют исключительно представительницы слабого пола... Так какого же уровня должны быть остальные клубы, если ЛОКО на 1 месте?))).... И конкретно Зенита, судя по аватарке)
olegmih1987
сегодня в 15:44
    амурец
    сегодня в 15:42
    Локо удачи, с учётом потерь против коней будет трудно
    dimarik_86
    сегодня в 15:40
    Чё за воротник у Локо? шпалыч перебухал вчера?
    Живанильда ответил moreman663
    сегодня в 15:38
    moreman663:
    Коченков??? вот это даа... Неужели Медведева так сломала игра в Тирасполе? Палыч сильно рискует... Надо держать центр, полюбому держать!!! Потому и Рыбус в основе.
    В каком Тирасполе,в черкизове девчонок сломали.
    спартак 1987 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 15:38
    локомотив возненавидел с прошлой недели?😁
    moreman663
    сегодня в 15:36
    Коченков??? вот это даа... Неужели Медведева так сломала игра в Тирасполе? Палыч сильно рискует... Надо держать центр, полюбому держать!!! Потому и Рыбус в основе.
    Tommy Lee
    сегодня в 15:35
    Отсутствие Тарасова даёт небольшую фору Локомотиву, но верю в победу ЦСКА.
    ermak6448
    сегодня в 15:34
    Локо на подъёме матч будет серьёзный...
    За кого болеть не знаю..
    Боевая ничья с Голами то, что хотелось бы Увидеть.
    OLESOCC ответил Doping_87
    сегодня в 15:34
    Doping_87:
    Зря Дзагоева в старте выпускают, много риска.
    Так он парочку забьёт и свалит!.
    drug01
    сегодня в 15:34
    В составах есть потери......
    Skorp-winner
    сегодня в 15:34
    Головин получил травму на предматчевой тренировке
    Кучаев - получил против пушкарей Красную, отбывает дисквалификацию
    Набабкин уже играл цз против быков и смотрелся весьма недурно
    Витиньо надо было оставить на лавке и выпустить Оланаре!
    мыЦСКА!
    Брулин
    сегодня в 15:31
    Так понял Сашку в сборную не хотят отпускать
    Jeck Denielse
    сегодня в 15:29
    Верю в Гончаренко и ЦСКА......хорошая команда....
    Удачи !!!!!!
    severnyj84
    сегодня в 15:27
    Удачи ЦСКА.
    Doping_87
    сегодня в 15:25
    Зря Дзагоева в старте выпускают, много риска.
    ОлегаТэ
    сегодня в 15:23
    Интересен не столько выход Хосонова в "старте", сколько Набабкин в тройке ЦЗ.
    Будем посмотреть...
    В любом случае - Победы ЦСКА!!!
    sir-5
    сегодня в 15:23
    Какой-то "график игры молодых футболистов".Не чудит ли Гончаренко???
    Евгений Сибель
    сегодня в 15:22
    Набабкин в цз наконец-то
    ОЛЛС
    сегодня в 15:21
    Удачи тебе,Хетаг!
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