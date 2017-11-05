Нагатомо: «„Интер“ намерен закончить сезон в четверке лучших»

Защитник «Интера» Юто Нагатомо рассказал о своей игровой форме и поделился планами команды на этот сезон.



«Чувствую себя очень хорошо, как в физическом плане, так и в психологическом. Я по-прежнему хорошо тренируюсь и уверен в собственные силы. На тренировках мы работаем каждый день над командной тактикой, теперь мы лучше понимаем, что должны делать на поле. „Интер“ намерен закончить сезон в четверке лучших».



Ранее ходили слухи, что «Бернли» заинтересован в приобретении Юто Нагатомо.

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