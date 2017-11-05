Луческу: «Знаю Спаллетти еще по „Зениту“, у него хорошая команда»

Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал удачный старт Лучано Спаллетти в «Интере». Луческу рассказал, как пересекался с «Зенитом» Спаллетти несколько лет назад на товарищеских турнирах в зимнее межсезонье, когда сам румын тренировал «Шахтер».

«Я знал, что Спаллетти преуспеет. Мы много раз сталкивались с ним, когда он работал в „Зените“, а я - в „Шахтере“. Во время зимней паузы у нас было только два или три сильных соперника для товарищеских матчей - „Зенит“ и ЦСКА. Тогда был создан товарищеский турнир, чтобы мы могли проводить контрольные поединки. У Лучано была отличная команда. Я злился, если он обыгрывал нас!»

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